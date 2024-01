Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, recomanda populatiei sa apeleze mai intai la medicul de familie in cazul unor simptome de viroza respiratorie sau gripa. El a precizat ca stationarea prelungita la unitatea de primiri urgente pentru o forma usoara sau medie de viroza predispune si la alte imbolnaviri.…

- Un caz de gripa aviara la om, deci tulpina H5N1, a fost inregistrat de curand la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD Targu Mureș. Cazul nu a fost foarte grav, dar este rar intalnit la om. In ultima perioada, SMURD Targu Mureș se confrunta cu numeroase cazuri de boli respiratorii și gripe mai ales cu tulpina…

- Medicul care era de garda in noaptea in care a murit Alexandra a fost demis. Decizia conducerii spitalului vine la 4 luni de cand tanara de 25 de ani, gravida in 13 saptamani, s-a stins in chinuri pe patul de spital, dupa 7 ore de dureri in care nimeni nu a bagat-o in seama. Moartea ei a starnit un…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca femeile cu varsta intre 19 si 45 de ani pot procura vaccinul HPV, prin prescriptii de la medicul de familie, cu reducere de 50%, potrivit Agerpres. „Femeile au o noua sansa impotriva cancerului de col uterin! Incepand de la 1 Decembrie, nu numai fetele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca, incepand de vineri, femeile cu varsta intre 19 si 45 de ani vor putea procura vaccinul HPV, prin prescriptii de la medicul de familie, cu reducere de 50%, conform Agerpres."De maine, femeile au o noua sansa impotriva cancerului de col uterin! Incepand…

- Peste 10.000 de candidati concureaza anul acesta pentru 5.290 de locuri la examenul de intrare in rezidentiat, iar domeniile pentru care se organizeaza concursul sunt medicina, medicina dentara si farmacie. Examenul are loc in sase centre universitare din tara. Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila,…

- Alexandru Rafila, a declarat ca sunt in construcție trei noi centre pentru marii arși, cel mai avansat fiind cel de la Timisoara Sursa articolului: Ministrul sanatații anunța cand vor fi gata centrele pentru mari arși: „Lucrurile s-au schimbat fata de acum opt ani" Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Unitatea de Primiri Urgențe Bacau primește zilnic, potrivit datelor furnizate de SJU Bacau, aproximativ 200 de pacienți. Timpii lungi de așteptare și intrebarile, precum „Ați fost la medicul de familie?”, creeaza neințelegeri și chiar conflicte intre pacienți și personalul medical. Ca soluție la aceste…