- Vlad Voiculescu a anunțat vineri seara ca Guvernul va adopta in ședința de saptamana viitoare OUG privind plata personalului care vaccineaza impotriva COVID-19. Documentul a fost deja prezentat in ședința de miercuri, 6 ianuarie, a Executivului.Ministrul Sanatatii a vorbit despre problemele personalului…

- Medicii care vor fi implicați in campania de vaccinare a populației vor fi recompensați suplimentar cu pana la 100 de lei pe ora, in baza unui proiect de OUG, a dezvaluit ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, vineri seara, la Digi 24. Vlad Voiculescu a precizat ca „e firesc” sa existe acest proiect…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat vineri seara la Digi24 ca personalul medical din spitale va primi bonusuri pentru efortul depus in vaccinarea propriu-zisa, dar și in munca de convingere a oamenilor ca sa fie imunizați. El a precizat ca și medicii de familie vor primi astfel de bonusuri.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in perioada urmatoare vor fi operationalizate inca 280 de paturi la terapie intensiva in 24 de spitale. „Noi avem un numar in jur de 1.390 de paturi la terapie intensiva, avem 1.132 de pacienti la terapie intensiva, mai avem in operationalizare inca 280…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a aprobat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 fara simptome sau cu forme ușoare nu vor mai fi internați, ci vor fi izolați la domiciliu, fiind monitorizați de la distanța de medicii de familie. Potrivit ordinului publicat in Monitorul Oficial, pentru a reduce aglomerația…

- 30 de tone de mere iși cauta urgent cumparatori, dupa ce o puternica furtuna insoțita de grindina a facut ravagii in livada unei familii din comuna constanțeana Sergent Scarișoreanu. Oamenii au pus pe Facebook imaginile ravagiilor. Un an de munca, irosita chiar in pragul culesului. Aproape toți arborii…

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența prin care persoanele cu COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare vor putea fi tratate la domiciliu, iar medicii de familie vor primi 105 lei pentru fiecare caz tratat, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un comunicat de presa. Prin aceasta…

- Cazurile asimptomatice de COVID-19 sau formele usoare se vor trata acasa, sub supravegherea medicului de familie, incepand de saptamana viitoare, a anuntat, joi, ministrul sanatatii, Nelu Tataru. Tataru a mai precizat insa, ca atunci cand simptomele bolii apar sau bolnavii nu se simt bine, ei vor fi…