Ministrul Sănătății: „Este evident că numărul de persoane infectate zilnic nu corespunde exact realităţii” Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, marti, ca este „evident” ca numarul de persoane infectate zilnic cu noul coronavirus „nu corespunde exact realitatii”. „Este evident ca numarul de persoane infectate zilnic nu este ceva care corespunde exact realitatii. Pur si simplu, din motivul ca nu se testeaza toata lumea. Daca ar fi testata toata populatia am avea efectiv numarul real”, a explicat ministrul, dupa ce a efectuat o vizita la Spitalul modular din Pipera. In opinia sa, mesajul principal in contextul pandemic in care se afla Romania este acela de imunizare impotriva noului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

