- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anunțat vineri ca medicii de familie care se vor deplasa la domiciliul pacienților pentru a-i vaccina anti-COVID vor primi mai mulți bani. Ministerul are in lucru o ordonanța in acest sens, a mai menționat Ioana Mihaila. In prezent, medicii de familie primesc 40…

- "Cred ca e important sa vaccinam copiii, pentru ca asa le putem permite acestora sa intre in contact mai usor cu persoanele adulte care sunt nevaccinate sau care nu se pot vaccina si le reducem acestora riscul de a contracta boala. Vaccinarea copiilor este importanta pentru sanatatea publica si este…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma, de Ziua Medicilor de Familie, ca acestia sunt "interfata sistemului de sanatate cu comunitatea" si doar cu ajutorul lor va putea fi gestionata optim pandemia de COVID, multumindu-le inclusiv pentru implicarea in campania de vaccinare. "Construim viitorul…