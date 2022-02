Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca, in ceea ce privește evoluția pandemiei in Romania, situația ramane preocupanta, dar doua elemente ofera motive de optimism. Este vorba despre numarul persoanelor infectate care ajung la spital și in secțiile ATI. El a precizat miercuri,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca, din datele existente si din discutiile cu specialisti in sanatate publica, el crede ca Romania se apropie de o "stabilizare a cresterii" numarului de infectari cu SARS-CoV-2, "incat saptamana viitoare sa putem sa…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, la inceputul ședinței de guvern, ca de saptamana viitoare ar putea incepe trendul descendent al pandemiei. El, de asemenea, a spus ca o transa de 50.000 de cutii de Molnupiravir pentru tratarea Covid-19 a sosit marți in Romania și spera ca…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca, in ceea ce privește evoluția pandemiei in Romania, situația ramane preocupanta, dar doua elemente ofera motive de optimism. Este vorba despre numarul persoanelor infectate care ajung la spital și in secțiile ATI. El a precizat miercuri,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat miercuri, 2 februarie, in debutul ședinței de Guvern, ca sunt „elemente care ne incurajeaza” și care arata ca Romania se apropie in cursul saptamanii viitoare de o stabilizare a creșterii zilnice a numarului cazurilor de COVID-19, ceea ce va duce treptat…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a declarat miercuri, in ședința de Guvern, cu privire la bilanțul COVID de ieri, ca recordul de cazuri s-a datorat recordului de teste. Totodata, el a comentat și bilanțul de astazi și a anunțat ca ne apropiem de o „stabilizare a creșterii” a situației. „E…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a venit, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, cu precizari despre situația generata de noul coronavirus (COVID-19) la nivel național. Totul, dupa ce premierul a anunțat ca a constatat, in cursul zilei precedente, ca numarul persoanelor infectate cu virusul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in urma cu o zi a fost facut cel mai mare numar de teste pentru depistarea SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei. "Am ajuns la 90.000 de teste intr-o zi, estimez ca aceasta crestere a testarii va continua, vom ajunge, cred, pana la finalul saptamanii…