- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, in varsta de 70 de ani, a intrat in carantina dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2, a relatat marti agentia de presa RIA Novosti, preluata de Reuters, potrivit Agerpres.Vizitele ministrului rus si intalnirile planificate anterior…

- Ministrul delegat al Sporturilor din Franta, Roxana Maracineanu, a intrat in izolare, dupa ce a fost in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus, anunța news.ro.Persona respectiva are si simptome de Covid-19. Fosta inotatoare s-a autoizolat acasa, pentru sapte zile, dar va continua…

- Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, a anuntat joi ca s-a plasat in izolare dupa ce a intrat in contact cu o persoana contaminata cu noul coronavirus, relateaza Reuters si RIA Novosti, preluate de Agerpres.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca va iesi din carantina marti seara, desi recomandarile agentiei europene de sanatate publica prevad 14 zile de autoizolare dupa intrarea in contact cu o persoana testata pozitiv cu coronavirus, noteaza Reuters. Von der Leyen urmeaza regulile…

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a intrat in carantina dupa ce unul din bodyguarzii sai a fost depistat ca purtator de coronavirus, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Berlin, intr-un comunicat preluat de DPA. Conform sursei citate, ministrul a fost testat la randul sau, iar rezultatul…

