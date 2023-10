Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat miercuri ca va organiza al treilea forum al proiectului Noul Drum al Matasii in 17 si 18 octombrie, la Beijing, transmite dpa, potrivit Agerpres. Agentia mentioneaza ca la eveniment sunt asteptati numerosi participanti la nivel inalt, inclusiv presedintele rus Vladimir Putin. Conform…

- Coreea de Nord a inceput sa furnizeze Moscovei ajutor militar, mai exact sa livreze artilerie pentru razboiul Rusiei din Ucraina, relateaza vineri, 5 octombrie, CBS News, citand un oficial american aflat la curent cu acest subiect, potrivit The Kyiv Independent.Livrarile par sa fie "punctul culminant"…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca, deși Moscova nu respinge eforturile ONU de a reface acordul privind exportul de cereale prin porturile de la Marea Neagra, o propunere recenta in acest sens este "nerealista", scrie Rador.Lavrov a vorbit dupa o saptamana intensa de diplomație…

- Moscova si Beijingul trebuie sa conlucreze pentru a-si consolida cooperarea in fata unei "situatii internationale complexe", a declarat ministrul de externe chinez, Wang Yi, in cadrul intalnirii cu presedintele rus Vladimir Putin miercuri la Sankt-Petersburg, in cursul careia liderul rus a acceptat…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat vineri, 15 septembrie, ca Moscova asteapta o vizita a emisarului Vaticanului pentru pace in Ucraina si este gata sa se intalneasca cu el, informeaza Reuters. Lavrov a spus in comentarii televizate: ”Acum eforturile Vaticanului, al carui trimis va veni…

- Intalnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan din stațiunea rusa Soci, de la malul Marii Negre, a fost anunțata vineri de Kremlin, relateaza agenția Ruters, citata de Agerpres.Discuțiile dintre cei doi lideri se vor concentra in special pe chestiunea exporturilor…

- ”Presedintele nostru a luat initiativa (unor negocieri in vederea relansarii acordului) (…), pentru a evita ca lumea sa se confrunte cu o criza alimentara. El va efectua in curand o vizita la Soci”, anunta purtatorul de cuvant al partidului lui Erdogan. ”Credem ca noi evolutii pot avea loc dupa aceasta…

- Ministrul apararii al Chinei, Li Shangfu, l-a primit marti, la Beijing, pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger, acum in varsta de 100 de ani, transmite dpa. Potrivit Ministerului chinez al Apararii, Li si-a exprimat speranta ca Statele Unite pot lucra impreuna cu China pentru a promova…