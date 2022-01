Ministrul român de Externe propune o reuniune a omologilor UE la Kiev. „Trebuie să fim vizibili și vocali” Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a propus organizarea la Kiev a unei reuniuni a ministrilor de externe din tarile UE, care sa demonstreze solidaritatea Uniunii Europene cu Ucraina. Acțiunea ar avea loc in contextul concentrarilor de forte militare rusesti la frontiera ruso-ucraineana si riscurile acestei situatii la adresa securitatii europene. „In timpul reuniunii CAE de astazi cu privire la situatia de securitate ingrijoratoare din proximitatea Ucrainei, am reiterat pozitia Romaniei privind nevoia de dialog, dar si de descurajare. Am sugerat examinarea posibilitatii organizarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

