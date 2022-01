Ministrul Sanatații a venit cu explicații pe subiectul maștilor de protecție. „Nu exista niciun fel de impunere a utilizarii unor masti scumpe”, a fost auzit spunand Alexandru Rafila, aflat la Palatul Victoria. Precizarea a fost facuta dupa ce nu au fost puține discuțiile aparute in spațiul public, referitor la prețul maștilor tip FFP2, semnificativ mai […] The post Ministrul Rafila vine cu explicații: „Nu exista niciun fel de impunere a utilizarii unor masti scumpe” - VIDEO first appeared on Ziarul National .