Spitalele sa scoata posturile libere la concurs și voi propune, pentru aprobarea acestora, un memorandum in Guvern, in condițiile in care este in vigoare ordonanța care limiteaza angajarile in sistemul bugetar, a anunțat ministrul Sanatații. „Eu o sa fac din nou acest apel la spitale sa solicite posturile de medici, de asistenti medicali de care au nevoie si sa le scoata la concurs si va promit ca voi face un memorandum in Guvern ca sa se aprobe scoaterea la concurs a acestor posturi, chiar daca exista in vigoare aceasta ordonanta”, a subliniat ministrul Rafila, duminca, la sesiunea extraordinara…