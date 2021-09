Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul olandez de externe, Sigrid Kaag, a demisionat joi dupa ce o majoritate a parlamentului a acuzat-o ca a gestionat prost evacuarea refugiatilor din Afganistan luna trecuta, informeaza Reuters. Membri ai parlamentului olandez din intreg spectrul politic au sustinut ca sefei externelor ii revine…

- Avionul a aterizat, joi seara, in jurul orei 21:30, la Baza 90 Transport Aerian.,,Astazi tocmai au ajuns in Romania cea mai mare parte a cetatenilor afgani, a afganilor \"nostri\", asa cum le-am spus, care au fost evacuati de Romania din Afganistan (...). Am reusit aducerea in siguranta la Bucuresti…

- Talibanii nu dau "niciun semn" de schimbare de la revenirea lor la putere la Kabul, a deplans seful diplomatiei de la Paris, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu care urmeaza sa apara in editia de vineri a cotidianului francez Le Figaro, noteaza AFP. "Deocamdata, nu avem niciun semn ca vor merge in…

- Franta a incheiat, vineri seara, evacuarile din Afganistan., a anuntat ministrul Apararii, Florence Parly. Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate, dintre care 2.600 de afgani. "Operatiunea Apagan, declansata la 15 august la cererea presedintelui Republicii, s-a incheiat in aceasta seara",…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat atacurile teroriste de joi de la Kabul, precizand ca autoritatile sunt in contact cu cei noua cetateni romani ramasi in Afganistan, care nu au fost afectati de atacuri. La fel ca Romania, talibanii au condamnat și ei atentatele sinucigașe. "Condamn…

- Va fi noul regim taliban mai deschis decat precedentul la principiile progresismului occidental? Guvernul francez pare sa spere acest lucru. Ministrul de Externe din Franța, Jean-Yves Le Drian, susținand ca talibanii trebuie sa formeze „un guvern incluziv”, arata ca Franța ar fi de neclinit fața…

- Peste 100 de angajați ai ambasadei australiene au fost respinși pentru viza în Australia, în ciuda faptului ca mulți au lucrat acolo pâna în ziua în care ambasada s-a închis, scrie The Guardian. Un agent de securitate spune ca a lucrat la ambasada din Kabul timp de…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, la reuniunea extraordinara a ministrilor de externe din statele membre ale UE, ca Romania isi manifesta deschiderea si evalueaza posibilitatea de a prelua, acolo unde se considera justificat, personalul local afgan care a sprijinit autoritatile romane…