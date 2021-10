Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Novak, ministrul demis al Sportului, a facut un apel la vaccinare intr-un mesaj pe Facebook. Aflat in Ungaria, el spune ca a fost aproape sa-si piarda tatal din cauza Covid-19. “Sunt in Ungaria de cateva zile, aici oamenii traiesc liber, fara masti. Sun ingrozit de cazurile din Romania, ce multe…

- Eduard Novak a adus României prima medalie la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, actualul ministru al Tineretului și Sportului cucerind argintul în proba de urmarire individuala 4000 m din cadrul concursului de ciclism. La puțin timp dupa aceasta performanța, Ana Maria Popescu a postat un…

- Pretul mediu al unei locuinte a crescut in ultimii cinci ani cu 28,4% in Romania, dar cu nu mai putin de 78,5% in Ungaria, 53,9% in Cehia, 37,4% in Bulgaria si 35,4% in Polonia, a transmis Cristian Popa, membru in CA al BNR, intr-o postare pe Facebook.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, in absenta unui velodrom in Romania, se antreneaza in Bulgaria, la Plovdiv, pentru a putea participa la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, a declarat, pentru AGERPRES, seful delegatiei sportivilor romani, Ciprian Anton. Alaturi de un alt ciclist paralimpic,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a criticat dur incidentele de la meciul dintre CSA Steaua si FK Csikszereda. Insa, in martie 2021, cand fotbalistii romani au fost insultati la Budapesta, el nu a rectionat deloc. "Consider inacceptabile incidentele petrecute la meciul de fotbal dintre…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, intr-un mesaj postat pe un site de socializare, ca bucuria medaliilor de aur si argint castigate de Romania la canotaj, miercuri dimineata, o datoram "celor sase canotori cu brate de otel si inimi de leu"."Aur si argint olimpic intr-o…