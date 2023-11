Stiri pe aceeasi tema

- „In 2024, pensiile romanilor vor creste de doua ori. Prima data incepand cu 1 ianuarie cand pensiile romanilor vor creste cu 13,8 la suta. Fiecare dintre cei 4,8 milioane de romani va beneficia de asta. Valoarea punctului de pensie mergand de la 1.785 cat este astazi, la 2.032 de lei. Este un efort…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, afirma, vineri seara, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate. De la 1 septembrie 2024, romanii vor avea noile pensii recalculate in care vor vedea exact punctele pe care le au fiecare,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a spus, vineri seara, la Romania TV, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate. De la 1 septembrie 2024, romanii vor avea noile pensii recalculate in care vor vedea exact punctele pe…

- Simona Bucura Oprescu spune ca nicio pensie nu va scadea și da și exemple: un roman cu un stagiu de cotizare de 35 de ani pe salariul minim pe economie, care primește acum pensia minima de 1.125 de lei, va ajunge la o pensie de aproape 2.000 de lei.Ministrul a explicat ca legea vine și cu noutați:…

- Un numar de 4.766.378 de pensionari era inregistrat la finele lunii august 2023 in Romania, cu 134 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.965 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), conform Agerpres.Dintre acestia,…

- Informațiile despre nenorocirea de la Crevedia au inundat spațiul public in regim de breaking news, adica, de știri de ultima ora, cum s-ar spune in... The post Breaking News: Arma care devasteaza Romania este „bomba” politica appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu va efectua, in perioada 31 august – 1 septembrie 2023, o vizita de lucru la Bruxelles. Premierul va fi insoțit de președintele Senatului, Nicolae Ciuca, susțin surse politice citate de Știri pe surse. Pe agenda vizitei sunt incluse intrevederi cu oficiali europeni. Ciolacu…

- Senatorul Gabriela Firea va milita pentru creșterea numarului de femei in politica și introducerea cat mai rapid a cotelor de gen in politica, pentru a avea cat mai multe femei pe listele electorale. Fostul ministru al Familiei, demisionar in urma scandalului azilelor groazei, promite ca va incerca…