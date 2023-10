Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, s-a intalnit cu reprezentanții Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe (FNSF) – organizație care analizeaza declanșarea unei greve generale inclusiv cu revendicarile „salariu egal la munca egala, pastrarea locurilor de munca și…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a declarat, sambata, la Neptun, ca ministerul pe care il conduce va folosi digitalizarea pentru a imbunatati serviciile de asistenta sociala din Romania, urmand a fi digitalizate Registrul unic al beneficiarilor de servicii si asistenta…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, s-a intalnit miercuri cu Excelența Sa Dr. Peer Gebauer, Ambasador al Republicii Federale Germania in Romania. Romania și Republica Federala Germania impartașesc valori comune, iar relațiile bilaterale sunt stranse inclusiv din punct de…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent, astazi, la prima runda de consultari intre reprezentanți ai Ministerului Muncii, in frunte cu ministrul Simona Bucura-Oprescu, și organizații neguvernamentale reprezentative din domeniul serviciilor sociale și apararii drepturilor omului, pentru elaborarea unui…

- Premierul Romaniei se intalnește, incepand cu ora 14:00, cu organizațiile nonguvernamentale pentru a discuta despre reforma sistemului de asistența sociala din Romania. La discuții va participa și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.

- Persoanele vinovate de situatiile din unele centre de servicii sociale sunt cercetați disciplinar, a declarat ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, dupa o videoconferinta cu toti directorii Agentiilor Judetene de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS)

- „Am avut astazi o prima intalnire de lucru in format videocall cu Celine Gauer, director general al SG Recover din cadrul Comisiei Europene si cu echipa tehnica din cadrul DG ECFIN si SG Recover. In cadrul intalnirii a fost asumat angajamentul de continuare a reformelor in acord cu prevederile PNRR…

- Anvelopa pentru sporuri ar urma sa fie scazuta de la 30% la 20% prin noua Lege a salarizarii, intentia fiind aceea de a avea cat mai putine sporuri, a declarat ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, potrivit Agerpres. “Daca pana acum aveam plafon de 30% ca anvelopa de sporuri…