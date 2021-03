Stiri pe aceeasi tema

- Turcan a amintit ca numarul total al dosarelor de pensie care vor fi reevaluate pentru recalculare se ridica la aproximativ cinci milioane. ”Astazi am avut bucuria, alaturi de colegii mei, sa facem centralizarea la nivel national a numarului total de dosare intrate in evaluare pentru recalcularea tuturor…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat joi ca lanseaza o reforma a sistemului public de pensii, care va include și pensiile speciale. Reforma cuprinde mai multe etape, iar fondurile necesare digitalizarii sistemului va fi decontata din fonduri europene, a spus Turcan intr-o conferința de presa.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din România, proces care va dura maximum 18 luni si va cuprinde aproximativ 5 milioane…

- Declaratii ale Ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, cu privire la recalcularea pensiilor. Recalcularea pensiilor este o masura de reforma profunda care aduce echitate pentru milioane de oameni intr un format sustenabil din punct de vedere economic.Ultima mare recalculare a pensiilor…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca legea care prevede majorarea cu 40 de procente a punctului de pensie va fi, „cel mai probabil”, prorogata. Turcan anunta ca joi va emite ordinul de ministru in baza caruia se va putea face recalcularea tuturor pensiilor, in asa fel incat sa se elimine inechitatile…

- Pensiile, recalculate dupa o noua lege. Va dura un an și jumatate. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spulbera sperantele de majorare a pensiilor si, in plus, a anuntat ca procesul de recalculare va dura un an si jumatate. Raluca Turcan nu a precizat insa daca pensiile vor creste asa cum prevede legea.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in acest an va incepe o noua mare recalculare a pensiilor si ca majorarea de 40% cuprinsa de PSD in legea pensiilor de fapt „nu a fost pregatita si dorita la modul real”.

- "In preajma momentelor electorale s-a vorbit foarte mult despre o iluzie si anume acea majorare de 40% care, de fapt, pe fond, acum tragand linie, arata in continuare ca multi politicieni au vandut iluzii desarte, pentru ca acea majorare de 40% este pe o lege publicata in anul 2019, dar gandita sa intre…