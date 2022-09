Stiri pe aceeasi tema

- Contextul economic si social impun o masura de majorare a salariului minim, pentru ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim, a declarat, sambata, ministrul Muncii, Marius Budai, pentru Digi24, informeaza AGERPRES . „Contextul economic si social impun o masura de majorare a salariului minim.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri seara, ca propunerile PSD „sunt extrem de justificate și calculate”, dupa ce premierul Nicolae Ciuca s-a aratat nemultumit de declaratiile acestuia cu privire la cresterile de pensii si salarii. „Eu sunt un om disciplinat, nu fac lucruri direct de…

- Guvernul va aproba vineri majorarea salariilor in sistemul public, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, care a mentionat ca aceasta crestere este “in concordanta” cu disponibilitatea bugetara. “Astazi vom aproba cresterea salariilor in sistemul public. Este o crestere in concordanta cu disponibilitatea…

- 7 miliarde de lei au disparut, de la inceputul acestui an, din conturile romanilor care contribuie la Pilonul 2 de pensii. Unde sunt banii, nicio institutie a statului roman pare ca nu stie. Guvernul cere masuri din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Fondurile Private de Pensii transmit…

- Ministrul Muncii, Marius, Budai, a afirmat, miercuri seara, ca estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este de 12 miliarde de lei, exact suma ce este virata de stat catre Pilonul 2 de pensii. Budai a explicat ca ”nu suntem afectati in Pilonul 1”. Marius Budai a dezvaluit, miercuri seara,…

- Marius Budai a dezvaluit, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul din Pilonul 1 de pensii este exact cat se vireaza catre Pilonul 2 de pensii. ”Estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este 12 miliarde, exact cat viram noi catre Pilonul 2. Estimarea este de aproximativ 12 miliarde,…

- “Incepand cu luna august o sa se acorde o patrime din diferenta dintre salariul de baza prevazut de legea cadru nr 153/2017 pentru anul 2022 si luna decembrie 2021”, a declarat Budai, sambata, la Antena 3. El a fost intrebat si despre o majorare salariala pentru functionari din cadrul ministerelor…