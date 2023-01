Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6,68 milioane contracte de munca sunt inregistrate in Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cel mai mare numar din ultimii 10 ani. Numarul de angajati este de asemenea la un nivel record, de 5,79 milioane, a anuntat luni ministrul Muncii, Marius Budai.

- Ministrul Muncii, Marius Budau, anunța luni ca Romania are cel mai mare numar de contracte de munca inregistrate in Registrul General de Evidența a Salariaților (REGES) in ultimii 10 ani, și anume 6.683.885: „Masurile luate in ultimul an de guvernare iși

- Numarul contractelor individuale de munca cu norma intreaga a crescut cu aproape 142.000 in ultima jumatate de an, in vreme ce numarul celor cu timp parțial a scazut cu aproape 120.000, dupa suprataxarea contractelor part time, adoptata de Guvern in vara, arata datele Ministerului Muncii, consultate…

- „Am reusit in anul 2022 sa luam masuri care sa va sprijine si sa protejeze locurile de munca. Plafonarea preturilor la energie, masurile de sprijinire a investitiilor si de retehnologizare au fost elementele care au dus la o crestere economica in 2022 pe care n-am fi sperat-o. Ministerul Economiei a…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca alocatiile copiilor vor fi indexate cu rata inflatiei inregistrata in cursul anului anterior, asa cum prevede legea, ceea ce presupune o majorare de aproximativ 12 lei pentru un copil care beneficiaza de alocatia standard de 243 de lei. ”Nu cred ca exista…

- ”Angajatii CFR SA incheie anul 2022 cu o crestere salariala cu 16%! Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a semnat noul Act Aditional, la Contractul Colectiv de Munca (CCM), cu o majorare salariala de 6%, de la 1 decembrie 2022, si cresterea valorii tichetului de masa, de la 1 noiembrie 2022, la…

- „Citesc o stire in care un lider marcant PNL spune ca antreprenorii trebuie respectati. De acord cu aceasta afirmatie. Dar cum dovedesti acest lucru, atunci cand numesti un ministru-fantoma la Ministerul Antreprenoriatului si Turismului? Intreb pentru niste antreprenori…”, a scris Stefan Radu Oprea,…

- Deputatul PNL Raluca Turcan propune introducerea a doua noi contracte de munca: la cerere și cu mai mulți angajatori. Proiectul a trecut de votul senatorilor. „Este un proiect așteptat de intreaga societate”, afirma Turcan, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…