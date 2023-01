Ministrul Muncii, Marius Budai: Am terminat de scris la minister un proiect privind orientarea tinerilor in cariera Ministerul Muncii a terminat de redactat un document privind orientarea tinerilor in cariera si a fost derulat un proiect pilot in Oradea pentru a-l testa, denumit “Indragostirea tinerilor de meserie”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, la Bacau, la dezbaterea proiectului national “Pactul pentru tineri”. El a avertizat, in cadrul evenimentului organizat de Confederatia Nationala […] Citește Ministrul Muncii, Marius Budai: Am terminat de scris la minister un proiect privind…