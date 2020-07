Stiri pe aceeasi tema

- Cum ii ajuta statul pe romanii care și-au pierdut locurile de munca in strainatate și s-au intors in Romania. Stimulente pentru angajați și angajatori Companiile care angajeaza tineri sau persoane cu varsta peste 50 de ani vor primi un stimulent de 50% din salariul platit acestora, masura care se va…

- Romania a gestionat eficient procesarea cererilor pentru somajul tehnic si efectuarea platilor, in comparatie cu alte tari membre ale Uniunii Europene, a afirmat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. ‘In esenta, prin comparatie cu alte tari membre UE in legatura cu care m-am…

- Consiliul National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR) organizeaza, joi, o noua editie a videoconferintei cu titlul "vorbIMM", de data aceasta avand ca tema restartarea si flexibilizarea fortei de munca. Potrivit organizatorilor, la eveniment sunt asteptati sa participe Florin Jianu, presedinte…

- Ministrul Muncii a sustinut vineri declaratii de presa privind conditiile de munca ale romanilor in Germania. Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Uca, a fost, in perioada 18 - 20 mai 2020, in vizita de lucru in Germania, alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, pentru a verifica…

- Revolta sutelor de muncitori sezonieri romani care au iesit in strada la Bonn ca sa-si ceara banii pentru munca depusa, duce la schimbari majore in Germania. Autoritatile promit controale mai ferme si dublarea sanctiunilor pentru angajatorii care incalca regulile. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, vine in ajutorul romanilor plecați la munca in Germania. Aceasta a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale…

- Audierea are ca tema modul in care Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale au gestionat deplasarea unor lucratori romani in strainatate, in contextul pandemiei de COVID-19, se mentioneaza pe site-ul Senatului. Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat luni seara pe pagina de socializare ca incepe un demers de inrolare a tuturor angajatilor platiti/angajati de statul roman (direct sau sub forma patronatului) in REVISAL ”De astazi incep un demers de inrolare a TUTUROR angajaților…