Ministrul Muncii explica noua Lege a pensiilor: Este foarte bine lucrata, nu sunt motive sa fie atacata la CCR

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii prezinta, vineri, proiectul noii legi a pensiilor, precizand, printre prevederi, ca varsta standard de pensionare nu se modifica, nici stagiul minim. Proiectul mai prevede ca mamele care au crescut trei copii, pana la 16 ani, se pot pensiona mai devreme. "Varsta standard de pensionare…

- Ministrul Muncii prezinta, vineri, proiectul noii legi a pensiilor, precizand, printre prevederi, ca varsta standard de pensionare nu se modifica, nici stagiul minim. Proiectul mai prevede ca mamele care au crescut trei copii, pana la 16 ani, se pot pensiona mai devreme.

- Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare si care au nascut 3 copii, pe care i-au crescut pana la varsta de 16 ani, beneficiaza de o reducere considerabila a varstei de pensionare, potrivit noii legi a pensiilor.

- Proiectul noii legi a pensiilor urmeaza sa fie pus, incepand de ieri, in dezbatere publica, timp de aproximativ o luna, iar apoi o sa intre in procedura parlamentara. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nicio pensie nu va scadea, confrm Mediafax. Lia Olguta Vasilescu a mai anuntat ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au discutat miercuri, la Parlament, despre forma finala a legii pensiilor, care ar urma sa fie prezentata joi. Dragnea spunea ca aceasta lege ar urma sa “reaseze un sistem urias si care a tot fost complicat de-a lungul anilor”,…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…

- Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, urmeaza sa prezinte maine noua Lege a pensiilor. Ea a spus ca impactul asupra bugetului va fi dublu, dar instituția pe care o conduce susține…

- Femeile care au nascut si au crescut cel putin 3 copii s-ar putea pensiona anticipat. E una dintre prevederile pe care oficialii din Ministerul Muncii ar vrea sa le faca la noua lege a pensiilor. Mai bine ar ajuta mai mult copiii cat sunt inca mici, spun cei afectati, care ar prefera sa munceasca din…