Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius, Budai, a afirmat, miercuri seara, ca estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este de 12 miliarde de lei, exact suma ce este virata de stat catre Pilonul 2 de pensii. Budai a explicat ca ”nu suntem afectati in Pilonul 1”.

- Intrebat miercuri seara, la Antena 3, ce sanse da renegocierii PNRR, Marius Budai a precizat ca o decizie va trebui luata la nivelul coalitiei de guvernare. ”Daca din punct de vedere al coalitiei politice ajungem la decizia finala, cu siguranta ca vom avea sanse. Nu exista (cineva care se opune in…

- Marius Budai a dezvaluit, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul din Pilonul 1 de pensii este exact cat se vireaza catre Pilonul 2 de pensii. ”Estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este 12 miliarde, exact cat viram noi catre Pilonul 2. Estimarea este de aproximativ 12 miliarde,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a venit cu explicații in ceea ce privește stadiul in care se afla reforma recalcularii pensiilor și eliminarea inechitaților. „Eu cred ca ar trebui sa inchidem discutiile cu Comisia Europeana cu unii care au crezut ca pot condamna romanii la saracie pana in 2070 pentru…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat ca pensiile militare nu intra in categoria pensiilor speciale, iar ministrul finanțelor, Adrian Caciu, urmeaza sa propuna un procent privind impozitarea pensiilor speciale, informeaza Antena 3 . „Sa vina domnul ministru de finanțe cu propunerea si vedem. Noi…

- Camera Deputaților a votat miercuri proiectul de lege care majoreaza valoarea la tichete de masa de la 20 de lei la 30 de lei. Votul din plenul Camerei Deputaților este decisiv, dupa ce proiectul a trecut deja de Senat. Inițial, masura trebuia sa intre in vigoare de la 1 iunie. Mai este nevoie ca legea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, joi, ca 3,2 milioane de pensionari vor primi ajutorul de 700 de lei in luna iulie, iar acesta va fi acordat persoanelor cu pensii pana la 2.000 de lei, dupa ce initial plafonul fusese stabilit la o pensie de 1.600 de lei. Marius Budai a fost intrebat,…

- Intrebat luni seara, la Antena 3, despre posibilitatea renuntarii la cota unica de impozitare si trecerii la impozitul progresiv, ministrul Muncii a afirmat ca “nu mai exista cota unica in Romania cam de mult timp”. “Nici acum nu mai avem cota unica. Pai vreau sa va spun: pensionarii pana in 2.000…