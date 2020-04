Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intentioneaza ca, dupa 15 mai, sa inlocuiasca masura suportarii somajului tehnic cu o masura de suportare a unei parti din costul cu salariile pentru companiile afectate de pandemie, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, la Adevarul Live. Totusi, masura…

- "Nu este aceasta prima masura vizata (economii la bugetul de stat n.r.), prin reducerea programului de lucru ne propunem sa fim corecți. Din moment ce se reduce programul de lucru este normal sa se reduca și veniturile. Aceasta este o masura de corectitudine fața de sistemul public, așa cum au facut…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Libertatea a scris pe larg ce inseamna somajul tehnic si cine poate beneficia de acesta. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca se asteapta ca acest…