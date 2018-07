Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca Guvernul va acorda un stimulent financiar pentru companiile care vor angaja someri sau asistati sociali. Mai exact, suma de 500 de euro va fi transferata lunar in conturile angajatorilor care vor incadra in piata muncii, pentru o perioada de pana la…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus, marti seara, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu se va pronunta in timp rezonabil si nu o va suspenda pe Laura Codruta Kovesi, asa cum spune decizia CCR, s ar putea ajunge la suspendarea acestuia. De la Ludovic al IV lea incoace, eu nu am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca anuntul privind modificarea Pilonului II este de fapt inceputul sfarsitului pentru acesta, iar o schimbare a lui ii obliga pe guvernanti sa explice inainte si sa faca o analiza clara. :Este o evolutie foarte proasta si va produce multa…

- "In perioada foarte apropiata va fi anuntat un proiect referitor la facilitatile pentru investitorii in zonele cu somaj ridicat. Oriunde se investeste intr-o zona in care somajul este peste media pe tara, cum este si cazul judetului Dolj, investitorul va primi un ajutor de stat, ceea ce cred eu ca…

- Culmea țopaielii fiscale! Guvernul spune ,,NU'' unei inițiative ieșite din Guvern- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu susține ca, proiectul de lege care vizeaza suspendarea platii contributiilor pentru pensiile administrate privat este o propunere a Comisiei Nationale de

- Olguta Vasilescu a anuntat la Romania TV noi cresteri ale punctului de pensie incepand cu 1 iulie. Vom avea punct de pensie de 1.100 de lei, pensia minim garantata 640 de lei. Au crescut de la 1 ianuarie prestatia persoanelor cu handicap, mai e o crestere de la 1 iulie, deci exact cum am promis in programul…

- Dupa ce mii de cadre medicale au ieșit joi in strada strigandu-și nemulțumirile fața de legea salarizarii și acordarea sporurilor in sistem, Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu nu cedeaza și anunța ca legea nu va fi...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite ca, din punctul sau de vedere, regulamentul de sporuri in sistemul de sanatate trebuie revizuit, declarand ca spera ca sindicalistii care ii reprezinta pe cei din sectorul medical sa fie de acord cu variante corecte de salarizare.