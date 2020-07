Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a publicat, joi seara, un set de instructiuni adresate lucratorilor romani care muncesc sau au muncit cu forme legale in afara Romaniei intr-un stat membru al Uniunii Europene si care sunt interesati sa isi depuna dosarul de pensie comunitara.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta, luni, ca documentele pot fi depuse online la Casa Nationala de Pensii Publice, beneficiarii urmand a face un singur drum la institutie pentru a ridica actele emise in original. Ministrul a dat termen pana in 15 august tuturor institutiilor din subordine…

- Instituțiile din subordinea Ministerului Muncii au termen pana in 15 august sa implementeze soluții pentru comunicarea online cu cetațenii, a anunțat ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Potrivit acesteia, lumea s-a schimbat, iar administrația din Romania a ramas mult in urma. Ministrul Muncii, Violeta…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le da asigurari celor care au iesit la pensie in strainatate ca, in curand, va veni ziua cand nu vor mai astepta cu anii calcularea pensiilor. „De ziua lor, a romanilor de pretutindeni, le spun atat: ii respect, stiu ca muncesc pentru fiecare ban castigat. Pentru…

- Un nou record negativ inregistrat de piața muncii din Romania! Aproape 430.000 de contracte de munca au fost incetate de la declararea starii de urgența și pana astazi. Cifra a urcat de marți, 27 mai, cu aproape 5.000. Un numar de 429.585 de contracte de munca au fost inregistrate ca incetate de la…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, cere, luni seara, oferte de munca pentru cetatenii din Sri Lanka, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Ministrul anunta ca verificarile cu privire la situatia lor sunt in curs, dar pana atunci trebuie rezolvata problema locului de munca al celor care au…

- Ministrul Muncii, Violeta alexandru a plecat, sambata, in Germania, cu masina, in conditiile in care zborurile comerciale inspre aceasta tara sunt suspendate pe perioada starii de alerta. Aceasta anunta, recent, ca vrea sa vada in ce conditii muncesc romanii care lucreaza ca si sezonieri, in Germania.…