Federatia Rusa nu are planuri militare care sa vizeze teritoriul Republicii Moldova, lucru comunicat pe canale oficiale din mai multe surse, a declarat miercuri ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, in cadrul unui interviu acordat portalului Agora.md, citat de Agerpres . „In prezent, cetatenii Republicii Moldova trebuie sa se simta in siguranta. Fortele rusesti desfasoara actiuni de lupta in sud-estul Ucrainei, o distanta care ne asigura stabilitate”, a apreciat Anatolie Nosatii. „Pe canalele oficiale, din mai multe surse, s-a comunicat ca planurile militare ale Federatiei Ruse nu…