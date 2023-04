Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova se desfasoara actiuni subversive din arsenalul unui razboi hibrid. Avertismentul vine din partea ministrului Apararii Anatolie Nosatii, in timpul discursului de la Trilaterala Romania - Republica Moldova - Ucraina.

- In Republica Moldova "se desfasoara actiuni subversive, din arsenalul unui razboi hibrid", a declarat, joi, ministrul moldovean al Apararii, Anatolie Nosatii, la finalul Trilateralei Romania - Ucraina - Republica Moldova, care a avut loc la Bucuresti, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- In Republica Moldova „se desfasoara actiuni subversive, din arsenalul unui razboi hibrid”, a spus ministrul moldovean al Apararii, Anatolie Nosatii, la finalul Trilateralei Romania - Ucraina - Republica Moldova, care a avut loc la Bucuresti.

- Republica Moldova nu se confrunta cu un risc militar iminent, ci cu un "razboi hibrid" lansat de Rusia pentru inlaturarea Administratiei pro-europene de la Chisinau, a declarat ministrul moldovean al Apararii, Anatolie Nosatii.

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, este asteptat marti la Paris pentru a se intalni cu presedintele Emmanuel Macron, in timp ce aliatii Kievului au pareri impartite cu privire la oportunitatea de a furniza avioane de lupta Kievului, mai ales dupa ce presedintele american Joe Biden a…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a inspectat trupele implicate in ofensiva din Ucraina in timpul unei deplasari in zona „operațiunii militare” lansate in țara vecina, a anunțat, marți, armata rusa. Serghei Șoigu a vizitat statul major general al grupului militar Vostok (Est) , unde s-a intalnit…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru…