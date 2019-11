Ministrul Mediului: Voi verifica angajările şi transferurile făcute în ultimele 7 zile şi următoarele 7 zile "Voi trimite corpul de control pentru a verifica toate angajarile si transferurile facute in ultimele 7 zile si in urmatoarele 7 zile. Voi face o analiza la sange a activitatii fiecaruia, iar oamenii profesionisti si de buna credinta pot sa aiba incredere ca vor face parte si din echipa mea. Va asigur ca niciun om competent si bine intentionat nu va ramane pe dinafara", a scris Alexe. Acesta a precizat ca a luat aceasta decizie dupa ce a primit o serie de informatii legate de concursuri organizate „heirupist" in ultimele zile. „Am inceput sa primesc din ce in ce mai multe informatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

