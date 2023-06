Stiri pe aceeasi tema

- Faleza din zona de odihna de la Vadul lui Voda iși schimba aspectul. Datorita unui proiect implementat de Primaria Chișinau, aceasta va deveni mai confortabila și atractiva pentru turiști, transmite zugo.md. {{682034}}In perimetrul falezei este amenajat un complex sportiv, care include terenuri de baschet,…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a convocat Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), duminica, din cauza poluarii care s-a produs pe raul Bistrița, in județul Neamț. Ședința extraordinara a CMSU a avut loc ca urmare a poluarii observate pe raul Bistrița, sambata…

- In perioada 25 – 28 aprilie 2023 o delegație a Comisiei Europene formata din 15 experți din cadrul Direcției generala Protecție Civila Europeana și Operațiuni de Ajutor Umanitar - Unitate de prevenire și gestionare a riscului de dezastre ECHO -CP – PEER- REVIEW, va desfașura un proces de evaluare a…

- Exista deja aproape 29 de mii de mașini electrice in Romania, dupa ce numarul lor a crescut cu aproximativ 1.000 in fiecare din ultimele patru luni. Stațiile de incarcare nu țin insa pasul cu aceasta evoluție: in prezent, la nivel național sunt aproximativ 20 de autoturisme electrice la o "priza" publica.…

- Sa meditam, o data in plus, la problemele de mediu, a transmis minsitrul Rodica Iordanov de Ziua Pamantului. Potrivit responsabilului de la Mediu, ziua de 22 aprilie este un prilej de a ne uni eforturile intru salvarea naturii, de a adopta un mod de viața prin care sa pastram și

- Primarul capitalei, Ion Ceban, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au fost surprinși la un eveniment in memoria victimelor Pogromului evreiesc de la Chișinau, organizat de Primaria Chișinau impreuna cu Comunitatea Evreiasca.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a auntat ca interesul pentru programul Casa Verde Fotovoltaice este deosebit de mare si pentru evitarea incarcarii platformei informatice acesta va fi lansat pe regiuni pentru reducerea numarului de accesari in aceeasi zi. Tanczos Barna a fost intrebat, marti,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Sfantu Gheorghe, ca prin implementarea sistemului de trasabilitate transfrontaliera a deseurilor, Romania si-a asumat un "pionierat" in lupta impotriva traficului ilegal cu deseuri."Garda de Mediu…