Ministrul Mediului se intalneste cu primarii oraselor care trebuie sa faca planuri de calitate a aerului Ministrul Mediului, Costel Alexe, a invitat, marti, la sediul ministerului, primarii din zece orase care trebuie sa realizeze planuri de calitate a aerului. O intalnire similara a avut si cu primarii din Brasov, Iasi si Bucuresti, orase care au mari probleme cu poluarea.



"Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor i-a invitat la sediul institutiei, pe reprezentantii autoritatilor locale din alte zece orase din tara care trebuiau sa realizeze planurile de calitate a aerului sau sunt in diverse etape de elaborare/aprobare a acestui document", a anuntat Ministerul Medului.



Sursa articol si foto: business24.ro

