- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considera ca alegerea este fie de a sustine Rusia, fie de a sustine Ucraina, mentionand ca aceia care sustin Rusia nu sunt sinceri deoarece ar trebui sa fie impotriva NATO si Uniunii Europene, asa cum este Rusia. El afirma ca acestor oameni le doreste pace,…

- “Una dintre solutiile la provocarea unora precum presedintele (Vladimir) Putin este sa efectuam mai rapid tranzitia (energetica)”, a declarat John Kerry intr-un interviu acordat Reuters la Bucuresti, dupa ce a participat la Summitul Initiativei celor Trei Mari. “In discutiile pe care le-am avut cu liderii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va continua sa sprijine „multidimensional si cuprinzator” Ucraina, atat timp cat va fi necesar, si sa fie alaturi de Republica Moldova, grav afectata de razboi, prin asistenta financiara, expertiza si sprijin politic, informeaza AGERPRES . „Vom…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Luminița Odobescu, a „condamnat cu fermitate” atacurile Rusiei asupra „oamenilor nevinovați” și asupra porturilor din Ucraina. Rusia a atacat din nou la granița Romaniei, fiind inregistrate explozii in porturile dunarene Reni și Izmail, din Ucraina. Fortele aeriene…

- Statele Unite ale Americii au promis asistența financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis…

- In timpul intalnirii de la Galati, participantii si-au exprimat aprecierea pentru sprijinul continuu si asistenta acordate de Romania si Republica Moldova tarii vecine Ucraina, in contextul invaziei pe scara larga a Rusiei si al atacurilor continue cu rachete si drone, inclusiv asupra porturilor si…