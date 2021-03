Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului vrea sa declare verzi zilele de vineri. El le cere romanilor ca, in aceasta zi din saptamana, sa renunțe la mașini și sa circule ori cu transportul in comun, ori cu bicicletele. Totuși, cei care au mașini electrice, le pot folosi.

- Odata cu prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei s-a luat decizia ca interdicția de circulație pe timpul nopții sa fie extinsa. Romanii nu vor mai avea voie sa iasa din case dupa ora 22.00, in loc de ora 23.00. Premierul Florin Cițu a explicat ce se afla in spatele acestei decizii. „Prima…

- Programul vine dupa un an in care piața auto a suferit din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse, integistrand o scadere cu peste 50% in luna ianuarie. Ministrul Mediului a declarat ca programul Rabla va continua și in 2021, iar bugetul va fi cel puțin la fel de mare ca in 2020.“Mergem…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca de la 1 februarie vor incepe controalele la unitațile care polueaza, in zonele unde se ard deșeuri in mod ilegal. Conform sursei citate, Primaria Capitalei și primariile de sector vor stabili planul comun de acțiune in acest sens. “Am gasit o solutie,…

- Cum sa dai mașina veche pe o… trotineta. Ministrul Mediului propune variante alternative pentru Rabla 2021. Programul Rabla este un program de succes, al carui scop ar fi sa scoata din circulație mașinile poluante. Le inlocuiește cu mașini noi, numai ca ele sunt tot poluante, chiar daca intr-o mai mica…

