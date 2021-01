Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat, joi, la Craiova, ca pe 31 ianuarie va fi lansat noul sistem informatic integrat de urmarire a materialului lemnos - SUMAL 2.0, ceea ce va diminua posibilitatea defrisarilor ilegale si a furtului din padure. "SUMAL (n.r. - Sistemul informatic…

- Groapa de gunoi de la Craiova, in vizorul Ministerului Mediului. Aflat in vizita la Craiova, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a vorbit despre situația depozitului de deșeuri de la Mofleni , unde ajunge acum tot gunoiul menajer din Craiova și județul Dolj. Modul in care sunt depozitate…

- Barna Tanczos , ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, a declarat astazi intr-o conferința de presa susținuta la Craiova ca problema impaduririlor este una generala la nivel national, dar pentru zona de sud a tarii este nevoie de un program bazat pe studii stiintifice prin care sa fie oprit fenomenul…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, aflat astazi intr-o vizita in județul Dolj pentru vedea ce zone pot fi impadurite in comunele Poiana Mare și Calarași (Sahara Olteniei), a vorbit și despre poluare și cum ar putea fi prevenit acest fenomen. Intrebat daca va fi introdusa o noua…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a lansat in consultare publica proiectul de hotarare a Guvernului privind aprobarea metodologiei de aplicare a ”Legii mirosurilor”. Metodologia se refera la stabilirea nivelului de disconfort olfactiv si continutul planului de gestionare a disconfortului…

- Președintele Klaus Iohannis l-a numit joi pe Mircea Fechet in funcția de ministru al mediului, apelor și padurilor, luand totodata act de demisia din aceasta funcție a lui Costel Alexe, ales pe 27 septembrie in funcția de președinte al Consiliului județean Iași. Ceremonia de depunere a juramantului…