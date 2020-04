Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul public pe care il am pentru toti cetatenii Romaniei si pentru autoritatile statului este ca ii vreau cu catuse la maini pe toti cei care taie ilegal, transporta ilegal sau fura din padurile Romaniei, a avertizat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus al Mediului, Apelor si…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va sustine luni dimineata, incepand cu ora 10:30, declaratii de presa, pe tema poluarii aerului in municipiul Bucuresti, informeaza Agerpres. Ministrul de resort a convocat, in aceasta dimineata, conducerile Garzii Nationale de Mediu (GNM) si…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, sustine ca votul negativ primit luni in comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului ii da incredere ca este pe drumul cel bun, deoarece este raspunsul "fricii" parlamentarilor PSD, in conditiile in care "baietii destepti" cu interese in zona ministerului se…

- Peste 5.000 de ieșeni au semnat in 24 de ore o petiție online prin care solicita stoparea taierilor din Padurea Barnova. De mai bine de trei saptamani, in aria protejata se fac lucrari de exploatare. Ministrul Mediului, Costel Alexe, intervine in scandal. Ecologiștii se tem insa pentru pasarile și animalele…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat vineri, la Craiova, ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, iar pentru anul 2020 Guvernul Romaniei si-a asumat sa aloce cea mai mare suma de pana acum atat pentru programul Rabla clasic, cat si pentru…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, intrebat daca isi va asuma o lege prin care sa se interzica explotarea masiva a lemnului in Romania, asa cum au cerut mai multe ONG-uri, a dat un raspuns care exclude o astfel de asumare.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport ‘sa vedem in ce masura calitatea aerului din Bucuresti efectiv afecteaza starea de sanatate a populatiei’ si a adaugat ca ‘ar fi trist ca Romania sa inceapa iarasi o corespondenta…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va trimite catre autoritatile de cercetare penala dosarul cu rezultatele Corpului de Control privind situatia de la incineratorul de deseuri periculoase de...