Ministrul Marcel Vela, atac virulent la adresa lui Raed Arafat: ”Nu este centrul universului”

- Trei polițiști din cadrul IPJ Olt, fostul șef, dar și doi adjuncți sunt in concedii medicale din septembrie. Astfel ca aceștia nu pot ajunge la comisia disciplinara sau la Secția Speciala, in ceea ce privește ”cazul Caracal”. ”Știți ca din prima zi am avut aceasta problema cu concediile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca exista un audit la nivelul tuturor structurilor MAI, inclusiv la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, si a spus ca Raed Arafat, seful acestei structuri, ”nu este centrul universului”, potrivit Agerpres. Vela a precizat ca ”salvarea…

- Liderul PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca este de parere ca daca informatiile aparute in spatiul public, conform carora secretarul de stat Raed Arafat ar fi ascuns de ancheta procurorilor imagini video din primele clipe ale interventiei la clubul Colectiv, atunci acesta trebuie sa isi dea demisia…

- Acoperirea cu retele de comunicatii trebuie sa creasca, pentru ca salvarea vietilor depinde de acestea, a afirmat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "Noi (Departamentul pentru Situatii de Urgenta, n.r.) depindem total de comunicatii,…