- Administratia Nationala a Penitenciarelor a semnat, ieri, contractul de executie a unui penitenciar nou in localitatea Unguriu, judetul Buzau, eveniment la care a fost prezenta și Alina Gorghiu, ministrul Justiției. Este vorba despre un proiect cu o valoare de 65 de milioane de euro. ”E o veste buna…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a semnat, miercuri, contractul de executie a unui penitenciar in localitatea Unguriu, judetul Buzau. Prezenta la ceremonia de semnare, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca este vorba de o investitie „cruciala” pentru sistemul penitenciar din Romania.…

- Ministra Justiției nu e așa patimașa! Alina Gorghiu știe de ce sub 5% dintre detinuti sunt femeiIn Romania exista aproape 24.000 de detinuti inchisi in penitenciare, dintre care 1.072 sunt femei, reprezentand sub 5% din total, iar dintre acestea mai mult de jumatate au copii acasa, a declarat, vineri,…