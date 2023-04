Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile la Codul Penal și la Codul de Procedura Penala, care ofera din nou valoare de proba in dosarele penale interceptarilor facute de serviciile secrete și elimina orice prag valoric pentru abuzul in serviciu, redefinit, au fost votate, marți in plenul Camerei Deputaților, camera decizionala.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a emis vineri un ordin privind formarea Grupului de Lucru "Politica Penala a Romaniei 2024", care are ca scop elaborarea si punerea in dezbatere publica a variantelor revizuite ale noilor Coduri penale si ale legislatiei penale speciale de baza.

- Invocand seducatoarea idee a armonizarii articolelor din Codul Penal și Codul de Procedura Penala cu Deciziile pronunțate de catre Curtea Constituționala a Romaniei in ultimii ani, Decizii prin care aproximativ 10% din articolele celor doua Coduri au fost declarate neconstituționale, Catalin Predoiu,…