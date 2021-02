Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, s-a declarat, vineri dimineața, dezamagit de avizul consultativ negativ al CSM pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, prin urmare nu ține cont de el și a semnat si trimis Guvernului propriul proiect pentru desființarea secției speciale. …

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, retras din post in urma cu cateva zile, a vrut sa-și ia ramas bun și de la noul ministru al Justiției, Stelian Ion, care l-a trimis insa la intalnire doar pe șeful sau de cabinet, potrivit DCNews.ro. Potrivit sursei citate, Stelian Ion nu și-a…

