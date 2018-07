Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a decis sa trimita ''catre est si vest, catre toti care ii sunt si nu ii sunt prieteni'' mesajul ca vor fi luate masuri in cazul in care cineva incalca principiile suveranitatii nationale si respectul fata de aceasta tara, afirma ministrul grec de externe Nikos Kotzias, intr-un…

- Grecia va expulza doi diplomati rusi si va interzice intrarea altor doi, considerand ca activitatile acestora sunt incompatibile cu statutul lor, potrivit editiei de miercuri a ziarului grec Kathimerini, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.La randul sau, Ministerul de Externe rus a anuntat…

- Ministrii de Externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord. Acum, Skopje are calea deschisa pentru aderarea la…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va fi prezent miercuri, 6 iunie, in localitatea Nea Peramos Attica, Republica Elena, cu ocazia Zilei Distinsilor Vizitatori organizata in cadrul Exercitiului multinational SALAMIS STORM SALSTO ndash;18.Potrivit MApN, pe timpul vizitei, ministrul apararii va…

- In contextul vizitei oficiale in Republica Elena, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a vizitat marti, 15 mai, Comandamentul Flotei de la Salamina, unde i au fost prezentate facilitatile de pregatire si instruire ale Fortelor Navale Elene, precum Scoala de echipaje, Simulatorul de antrenament…

- Ministrul grec de externe, Nikos Kotzias, si omologul sau macedonean, Nikola Dimitrov, au reafirmat vineri dorinta tarilor lor de a solutiona disputa ce dureaza de mult timp referitoare la viitoarea denumire a fostei republici iugoslave Macedonia, relateaza agentia Xinhua Ministrii de…