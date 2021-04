Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Premierul Florin Cițu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au ieșit, miercuri seara, din ședința coaliției, unde au discutat despre Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), spunand ca s-a ajuns la o ințelegere pentru suma de sub 30 de miliarde de euro. „Nu renunțam…

- Planul Național de Redresare și Reziliența a fost adoptat in aceasta seara in coaliția de guvernare, cu proiecte in valoare de 29 de miliarde de euro. PNRR urmeaza sa fie depus la Comisia Europeana luna viitoare. Premierul și ministrul Fondurilor Europene vor merge la Bruxelles in saptamana care incepe…

- In vreme ce liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca „sunt discuții” referitoare la finanțarea europeana de 600 milioane de euro destinata extinderii rețelelor de gaze naturale, ministrul liberal Virgil Popescu nu vede nicio problema. „In anumite puncte unde au existat rezerve la nivelul Comisiei Europene…

- Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si Rominia va lucra pe Planul Național de Reziliența și Redresare pana cand va suficient de bun pentru a fi acceptat, a declarat vineri președintele Klaus Iohannis, care a contrazis opoziție: „Nu este nicio catastrofa”. Președintele a spus ca executivul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. "Este un fake news care circula din pacate, ca ar fi respins Comisia…

- Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) trebuie modificat, dupa ce reprezentanții Comisiei Europene nu s-au aratat de acord cu mai multe aspecte. Cea mai proasta veste vizeaza sistemul de irigatii, care nu va putea fi finanțat prin acest plan. Vicepremierul Dan Barna a precizat la TVR 1 ca…