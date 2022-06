Ministrul german de externe: Talibanii merg într-o „direcție greșită” Ministrul german de externe Annalena Baerbock a cerut marți (7 iunie) comunitații internaționale sa transmita ca talibanii din Afganistan se indreapta intr-o direcție greșita. „Influența noastra asupra a ceea ce se intampla in Afganistan este foarte limitata. Depinde de faptul ca talibanii fac alegeri raționale in propriul lor interes economic și nu asta fac in acest moment”, a spus Baerbock in timpul unei conferințe de presa comune cu pakistanezul Bilawal Bhutto Zardari, omologul sau, potrivit Reuters. Aceste afirmații facute de ministrul german externe despre talibanii din Afganistan au fost… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

