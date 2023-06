Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii germani de externe Annalena Baerbock si al muncii Hubertus Heil urmeaza sa inceapa o vizita comuna de trei zile luni in Brazilia, informeaza DPA.Pentru Baerbock, centrul discutiilor politice din capitala Brasilia va fi probabil relatia gazdelor cu presedintele rus Vladimir Putin in razboiul…

- Cel puțin o persoana a murit in al treilea val de atacuri asupra Kievului in 24 de ore. Sirenele de raid aerian au sunat peste noapte in Kiev și in regiunile centrale Cherkasy, Kirovohrad și Mykolayiv, precum și in sudul regiunii Herson. Cel puțin o persoana a murit la Kiev și trei au fost ranite […]…

- Peter Szijjarto și Annalena Baerbock s-au contrat la intalnirea de luni a miniștrilor de externe ai UE, de la Bruxelles, din cauza bancii ungare OTP, relateaza ziarul Politico, citand patru diplomați familiarizați cu aceasta chestiune, scrie Nepszava, citata de HotNews.ro.Dupa ce Peter Szijjarto a reiterat…

- Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, a indemnat miercuri China sa isi exercite influenta asupra Rusiei pentru a o face sa inteleaga faptul ca ar fi "intr-un impas" si pentru a reveni "la ratiune", in scopul opririi invaziei militare in Ucraina

- Ministrul rus de Externe s-a aflat luni intr-o vizita oficiala in Brazilia, acolo unde a facut mai multe declarații neașteptate legate de razboiul din Ucraina. Acesta a reiterat dorința Rusiei cu privire la condițiile de incheiere a razboiului, menționand și un termen in care Rusia ar dori sfarșitul…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi, in deschiderea Conferintei privind securitatea Marii Negre sub egida Platformei Internationale Crimeea si a unei noi reuniuni a Trilateralei Romania - Republica Moldova - Ucraina, ca Bucurestiul devine din nou capitala internationala a diplomatiei…

- Rusia: `Atitudinea noastra fata de Europa ar putea deveni mai dura`Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a sustinut ca Uniunea Europeana a pierdut Rusia si ca daca va fi nevoie, Rusia va lupta cu Europa adoptand o atitudine mult mai dura. Intr-un interviu publicat marti, ministrul de externe…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a incheiat vineri o vizita de patru zile in Irak cu un apel pentru cresterea finantarii destinate proiectelor de asistenta externa, in pofida rezistentei la sporirea cheltuielilor din partea colegilor sai de la Berlin, care gestioneaza portofoliul finant