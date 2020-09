Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al sanatații, Jens Spahn, le-a recomandat compatrioților sai sa evite vacanțele in strainatate, pentru a preveni creșterea numarului infectarilor cu nou coronavirus. „Nu recomand...

- Rusia a raportat 6.148 de noi cazuri de coronavirus duminica. Este a doua zi consecutiva, cand numarul zilnic de cazuri a depasit 6.000, numarul total de infectii ajungand la 1.103.399, informeaza Reuters. Autoritatile din Rusia au declarat ca 79 de persoane au murit din cauza infectiei cu…

- Nelu Tataru a facut aceasta declarație in contextul in care miercuri a fost raportat un record absolut de cazuri zilnice – 1713, iar astazi a fost din nou un numar mare – 1679. Apelul ministrului Sanatatii pentru romani dupa o noua zi cu multe cazuri de Covid "Evolutia ne va arata…

- Din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus, orasul englez Caerphilly va intra in carantina, incepand de marti dimineata. Oamenii nu vor mai avea voie sa intre sau sa iasa din oras fara sa aiba un motiv intemeiat. Intalnirile vor fi permise doar in aer liber, nu și in interior. Nu…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca aceasta crestere este "ingrijoratoare". Acesta a adaugat ca majoritatea celor infectati sunt tineri. "Cresterea numarului de cazuri care a avut loc stazi este ingrijoratoare. Cazurile sunt in mod preponderent in randul oamenilor…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a afirmat ca vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 nu a fost testat suficient, in opinia sa obiectivul fiind acela de a avea un produs sigur, nu doar de a fi prima tara care incepe vaccinarea...

- ​Ministrul federal german al Sanatatii, Jens Spahn, a declarat, luni, ca revenirea suporterilor pe stadioane nu este de actualitate, din cauza coronavirusului. Astfel, Bundesliga s-ar putea relua fara spectatori, relateaza AFP.Liga germana îsi doreste revenirea publicului pe arenele din Bundeliga,…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a descris miercuri notificarea formala a retragerii Statelor Unite din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) drept un ''regres dureros pentru cooperarea internationala'', transmite agentia DPA. ''In lupta impotriva pandemiei este nevoie…