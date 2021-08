Ministrul german al apararii a indemnat marti Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), ai carei reprezentanti se reunesc in cursul zilei in regim de urgenta, sa traga invataminte din esecul sau in Afganistan, unde talibanii au recucerit puterea, informeaza AFP.



"Sunt multe subiecte asupra carora trebuie sa ne aplecam in cadrul NATO" in urma preluarii controlului in Afganistan de catre islamisti, dupa 20 de ani de prezenta militara occidentala in aceasta tara, a subliniat Annegret Kramp-Karrenbauer la postul de televiziune ZDF.



Ea a dat de inteles ca tarile europene…