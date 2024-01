Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca protestul fermierilor de la Targu Mureș, cu care a avut discuții, luni, se suspenda. „Au ințeles ca eu nu vreau decat sa ii ajut și sa lucram impreuna pentru a dezvolta agricultura și procesarea romaneasca!”. Ministrul Barbu a fost prezent astazi la…

- Prim-vicepresedintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminica seara, despre protestele transportatorilor și fermierilor, ca „nu este o criza care sa nu poata fi gestionata de catre merituosul guvern roman”, adaugand ca nu avea de ce sa intervina președintele Klaus Iohannis.El a mai explicat ca, pana…

- Danuț Andruș, unul din reprezentantii fermierilor, a transmis de la Afumati, unde continua sa sustina cauza agricultorilor, ca nu are ce cauta la protestul din Piata Constitutiei, organizat de un partid politic, informeaza Digi24."Nu ne afiliem politic, politicienii trebuie sa faca legi bune, nu in…

- Protestul fermierilor și transportatorilor a intrat in cea de-a șaptea zi și s-a extins in toata țara. Un moment tensionat pentru Guvern care nu a gasit inca o soluție de dezamorsare. Una dintre intrebari este daca protestele sunt instrumentate politic și cine poate profita de ele. Parte dintre motivele…

- Protestul fermierilor și al transportatorilor intra in cea de-a 6-a zi, dupa recenta intalnire a protestatarilor cu ministrul Finanțelor, discuții care nu au avut, insa, rezultatele scontate de aceștia. Premierul Marcel Ciolacu va avea, in aproximativ o ora, o intrevedere cu mai mulți miniștri, la Palatul…

- Discutiile de la Ministerul Agriculturii cu delegatia fermierilor s-au finalizat cu incheierea unui proces verbal, toate cele scrise fiind asumate de minister, a anuntat, sambata, ministrul de resort, Florin Barbu. „A durat ceva acest dialog. S-a incheiat un proces verbal intre Ministerul Agriculturii…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- Lasați-ne sa protestam suntem alaturi de toți romanii acest guvern nu are drept sa interzica protestele. Ce sunt jandarmii? Forțele de securitate care trageau in oameni in 1989. E dreptul romanilor sa protesteze, jandarmii sa se retraga de aici. Hai sa incercuim și noi mașina de jandarmerie. De ce ne…