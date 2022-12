Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 21 noimebrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a recunoscut la Madrid, ca sprijinul pentru Ucraina in fata invaziei ruse ”are un pret” pentru toti, dar a insistat asupra mentinerii unitatii impotriva agresorului pentru a evita ”plata unui pret mai mare”, relateaza EFE și Agerpres.…

- Guvernul ucrainean a informat despre lupte intense care se dau in Bahmut si Soledar din regiunea Donbas.Zeci de atacuri au fost respinse intr-o singura zi, a declarat miercuri adjunctul ministrului apararii, Hanna Maliar, pentru televiziunea ucraineana.De fiecare data cand armata rusa avanseaza, fortele…

- Conducta Nord Stream 1 e grav avariata in urma exploziilor puternice cauzate de presupuse acte de sabotaj, arata o inregistrare subacvatica realizata de ziarul suedez Expressen.In imaginile publicate marți de Expressen, se vede o gaura uriașa in conducta Nord Stream 1, la 80 de metri adancime, pe fundul…

- Cehia a inasprit regulile și condițiile de intrare in țara pentru turiștii ruși, alaturandu-se altor state UE care au luat masuri asemanatoare. Republica Ceha va refuza turiștii ruși care dețin vize pentru zona Schengen emise de orice țara incepand cu 25 octombrie, a declarat miercuri ministrul de…

- Germania va livra Ucrainei sisteme antiaeriene, a anunțat ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, cu prilejul vizitei sale in orașul Odessa din Ucraina. Vizita la Odessa a avut loc in cursul zilei de sambata, 1 octombrie, fara a fi anunțata in prealabil. Christine Lambrecht a avut convorbiri…

- Finlanda va limita traficul de pasageri la granița cu Rusia, interzicand cetațenilor ruși care calatoresc cu vize de turist sa intre in țara nordica incepand de vineri, 30 septembrie, a anunțat ministrul de externe Pekka Haavisto, noteaza Euronews . In urma anunțului Kremlinului privind „mobilizarea…

- Barbații dintr-un oraș din regiunea rusa Iacutia din Siberia au fost urcați in autobuze in dimineața zilei de joi, 22 septembrie, pentru a fi duși la centrele de recrutare. In imaginile publicate de site-ul local Tayga.info au fost surprinse momentele in care aceștia iși iau la revedere in lacrimi de…

- Imaginile din satelit arata ca armata rusa a mutat rachete antiaeriene vechi in Ucraina, dupa ce s-a confruntat cu o lipsa de arme avansate in aceasta vara, a relatat duminica postul de televiziune finlandez Yle, potrivit The Moscow Times. Dar aceste rachete au fost folosite nu impotriva unor ținte…