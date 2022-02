Ministrul Finanțelor, răspuns pozitiv la inițiativa COTAR Ministerul Finanțelor pune in transparența decizionala proiectul de hotarare de guvern pentru plafonarea prețurilor polițelor RCA timp de șase luni, a anunțat recent Adrian Caciu. “Așa cum am promis, soluțiile care protejeaza populația și companiile sunt principala noastra preocupare! Avand in vedere situația dificila cu care se confrunta milioane de persoane fizice și juridice, din […] The post Ministrul Finanțelor, raspuns pozitiv la inițiativa COTAR first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

