Ministrul Finanțelor propune scăderea accizei la combustibil la jumătate Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat, marți, pe Facebook ca in cadrul discuțiilor din coaliție s-a decis scaderea accizei la carburanți la jumatate. „Am propus liderilor coaliției soluția scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura care ar reduce prețul la pompa imediat cu peste 1 leu. Propunerea a fost validata in ședința de […] The post Ministrul Finanțelor propune scaderea accizei la combustibil la jumatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

