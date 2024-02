Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta ca Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor atinge, in premiera, 20.000 de euro in acest an. De asemenea, cheltuielile pentru investitii sunt prognozate sa fie de 120 miliarde de lei, reprezentand 7% din PIB

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor va ajunge, in premiera, la 20.000 euro in acest an. „Anul acesta in care inregistram o premiera, anume ca PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la 20.000 euro, cheltuielile destinate investitiilor se situeaza…

- Produsul intern brut pe cap de locuitor va ajunge, in premiera, la 20.000 euro in acest an iar cheltuielile pentru investitii se situeaza la 120 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a vorbit despre modulul e-Factura la Digi24 , spunand ca a observat ca sunt 3 greșeli pe care le fac mulți utilizatori și care le provoaca probleme. „Modulul e-Factura nu are probleme de functionalitate. Funcționeaza fara niciun fel de intrerupere. Numarul facturilor,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat, ca, „dupa Boboteaza”, va iesi public si va cere premierului revocarea din functie a catorva conducatori din cadrul institutiilor cele mai importante din Romania: Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Vamala Romana, transmite News.ro.…

- Pentru Infrastructura, Spitale și Invațamant au fost alocați peste 120 de miliarde de lei. Persoanele vulnerabile nu vor fi lasate in urma pentru ca bugetul aloca fonduri pentru programe. Educația este domeniul cu cea mai mare creștere istorica, de peste 61%. Anul 2024 va fi unul pentru mediul de afaceri,…

- Nu vom amana cresterea contributiei la Pilonul II de pensii iar toate aceste speculatii si zvonuri nu ne aduc niciun beneficiu, a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Nu vom amana cresterea contributiei la Pilonul II de pensii iar toate aceste speculatii si zvonuri…

- In contextul scandalului legat de banii necesari pentru creșterea pensiilor in 2024, aflam ca ii vom avea in masura in care stopam evaziunea fiscala. Și cum facem asta? Romanii sunt chemați sa dea o mana de ajutor instituțiilor statului. Le cere romanilor sa se „toarne” daca vede vreunul ca nu iși declara…