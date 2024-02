Stiri pe aceeasi tema

- Produsul intern brut pe cap de locuitor ajunge, in premiera, la 20.000 euro in acest an iar cheltuielile pentru investitii se situeaza la 120 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos, relateaza Agerpres.

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor va ajunge, in premiera, la 20.000 euro in acest an. „Anul acesta in care inregistram o premiera, anume ca PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la 20.000 euro, cheltuielile destinate investitiilor se situeaza…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, s-a intalnit cu reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania, in cadrul discutiilor insistand pe mentinerea ritmului de crestere a investitiilor ca si in anii trecuti si incurajandu-i pe primari sa se concentreze pe pregatirea si accesarea finantarilor din noua…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a vorbit despre situația bugetara a Romaniei și planurile de ajustare fiscala. In prezent, deficitul bugetar se situeaza in jurul valorii de 5,7%, iar acesta va servi ca baza pentru noul Program de Convergența in relația cu Comisia Europeana. Cu toate acestea, ministrul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat ca, in ianuarie, "dupa Boboteaza", va iesi public si va cere premierului revocarea din functie a catorva conducatori din cadrul institutiilor cele mai importante din Romania: Agentia Nationala de...

- Sistemul RO e-Factura devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024 pentru toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii care au loc in Romania. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca prin impunerea facturarii electronice se elimina riscul utilizarii facturilor false sau duplicate, deoarece fiecare…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, anunța intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca guvernul nu va amana creșterea contribuției la Pilonul II de pensii. „Toate aceste speculații și zvonuri nu ne aduc niciun beneficiu”, spune ministrul, dupa ce Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat joi, dupa ședința de guvern, ca Romania are asumata in cererea de plata numarul patru din PNRR reforma sistemului Fiscal, ceea ce prespune modificarea Codului Fiscal. Ministrul spune ca pana la momentul in care va fi depusa aceasta cererea, guvernul trebuie…