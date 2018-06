Stiri pe aceeasi tema

- “La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul a aprobat noi reglementari care vor permite lansarea unei emisiunii cu titluri de stat “Centenar” pentru populatie cu dobanda de peste 25% pe cinci ani, asta inseamna o dobanda de peste 4% pe an, un instrument atractiv dedicat populatiei, destinat…

- Guvernul da credite cu dobanda 0%, garantate de stat in proportie de 80%. Executivul va aproba saptamana viitoare un program de creditare intitulat ”Investește in tine”, care se va adresa tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, dar si persoanelor cu varsta intre 26 si 55 de ani, avand ca obiectiv…

- Pensiile se vor mari cu 10% de la 1 iulie si nu vor fi probleme in privinta platii pensiilor si salariilor, a dat asigurari, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Sunt bani si vor fi pana...

- Romania a respectat in trei ani consecutivi regula fiscala privind deficitul structural, in 2013, 2014 si 2015, in timp ce 2016 a fost anul zero al fondurilor europene si in cel al politicii fiscal bugetare, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria.…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. „Declaratia (unica,…

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

